Ticaret Uzman Yardımcısı alımı yapılacak

Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere 419 Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

Başvurular 07.11.2022-16.11.2022 tarihleri arasında dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecekler.

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