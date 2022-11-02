TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi’nden narenciye satış ihalesi düzenlenecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından muhtelif narenciye mahsulü ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Dalaman Tarım İşletmesi, 2022 yılı üretimi tahmini 2.485 ton portakal, 135 ton mandarin, 1.150 ton greyfurt olmak üzere toplam 3.770 ton muhtelif narenciye mahsulünü Tofur olarak partiler halinde satacak.
İhale 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 14.00’te işletmenin İhale Salonu’nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.