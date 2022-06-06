TİGEM Meclis’te duyurdu: Ahal Teke atı için çalışıyoruz

Meclis KİT Komisyonu’nda Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) denetim raporları görüşülürken yerli at ırkı da gündeme geldi. MHP’li Esin Kara, ‘ahal teke’nin, Türklerin evcilleştirdiği ilk at türü olduğunu ve günde 200 kilometreden fazla koşabildiği için Stalin tarafından dünyada soykırıma uğrayan tek hayvan olduğunu belirtti.

Veli TOPRAK

Kara, “İngiliz atı ya da Arap atı değil, yarışlara artık ‘şu Türk atıdır’ diyebileceğimiz bir ırkla girelim istiyoruz. Safkan bir Türk atı için çalışmalarınız var mı?” diye sordu.

Toplantıya katılan Tigem Genel Müdür Vekili Sait Kocabay da “Özellikle Ahal Teke atıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” karşılığını verdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise Katar Emiri’nin farklı tarihlerde hediye ettiği 53 atın akıbetini sordu.

Yavuzyılmaz, “Bu atlar nerede? Masrafları hangi kurumun bütçesinden karşılanıyor?” sorularını yöneltti. Genel Müdür Vekili, yazıl yanıt göndereceğini belirti.