TİHEK'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

ANKARA (AA) – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK) Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "İbadet mekanlarına ve sembollerine yapılan saldırılar da din ve vicdan hürriyetine saldırıdır. Bu tip saldırılar ne ifade özgürlüğü ne de gösteri hakkı olarak değerlendirilebilir." açıklaması yapıldı.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi önünde, Müslümanların mukaddes mekanı Kabe'ye ve İslami değerlere yönelik saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kutsal zamanlara ve mekanlara saygı hakkının din ve vicdan hürriyeti kapsamındaki haklar olduğu anımsatılan açıklamada, "İbadet mekanlarına ve sembollerine yapılan saldırılar da din ve vicdan hürriyetine saldırıdır. Bu tip saldırılar ne ifade özgürlüğü ne de gösteri hakkı olarak değerlendirilebilir. Bilakis nefret suçu olarak değerlendirilebilir." ifadeleri kullanıldı.

Devletin, milletin inancına yapılan doğrudan veya dolaylı saldırılara fırsat vermemesi ve saldıranları caydırıcı cezalarla cezalandırmasının, din ve vicdan hürriyeti ile kamu düzeninin gerekleri kapsamında olduğu belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi önünde yere serilmiş Haremi Şerif fotoğrafının ortasında Kabe'nin yerine Şahmeran figürü ve etrafına LGBTİ, bayraklar çizilmiş bir görsele yer verilmesi kabul edilemez. Yapılan saldırıları esefle kınıyor, şüphelilerin adli ve idari yönden soruşturularak haklarında gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."