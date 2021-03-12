TİKA Başkanı Kayalar Arnavutluk'ta Berat şehrini ziyaret etti

BERAT (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Arnavutluk ziyareti kapsamında Berat şehrini ziyaret etti.

TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan ile Berat şehrine yolculuk eden Kayalar, TİKA'nın katkılarıyla restore edilen bazı Osmanlı eserlerinde incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Sultan Camisi, Bekarlar Camisi ve Halveti Tekkesi'ni gezen Kayalar, çalışmalar hakkında Başkan'dan bilgi aldı.

Kayalar, gün içerisinde başkent Tiran'daki temasları kapsamında restorasyon çalışmalarında sona gelinen Tiran Ethem Bey Camisi'ni de gezmişti. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğini de ziyaret eden Kayalar, Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve diğer yetkililerle de görüşmüştü.

TİKA, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camisi'nin yanı sıra Ergiri Pazar Camisi, 1492 yılında inşa edilen Berat Hünkar Camisi ve 1781-1782 yıllarında inşa edilen Halveti Tekkesi ile 1827-1828 yıllarında inşa edilen Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyonunu da gerçekleştiriyor.