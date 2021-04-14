TİKA, Özbek uzmanlar için turizm eğitimi programı düzenledi

TAŞKENT (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan’da turizm eğitim programı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özbekistan Turizm ve Spor Bakanlığı ve İpekyolu Üniversitesi iş birliğinde Semerkant’ta düzenlenen Turizm Eğitim Programı’nın (TÜREP) girişi niteliğindeki eğitime 130 turizm uzmanı katıldı.

TİKA tarafından yürütülen eğitim programında dünyanın önde gelen turizm ülkelerinde ve Türkiye’de uygulanan güncel turizm eğitim modellerine ilişkin bilgiler verildi.

Türk eğitmenler, program kapsamında Türkiye’deki turizm otelcilik okullarının işleyişi ve "Türk İşbaşı Eğitim Modeli", alternatif turizm çeşitleri, güvenli turizm kapsamında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirler, turizm eğitiminde uzaktan eğitim uygulamaları, konaklama ve seyahat hizmetleri konularında bilgiler aktardı.

Bir hafta süren eğitim programının kapanışında söz alan Özbekistan Turizm ve Spor Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Şuhrat İsakulov, çok verimli geçen eğitimlerden dolayı TİKA’ya ve Türk eğitmenlere teşekkür etti. İsakulov, bundan sonra da Türkiye’nin turizm alanındaki deneyimlerinin aktarılacağı eğitim programlarının yapılmasını istediklerini dile getirdi.

İpekyolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Juliboy Eltazarov da Türk-Özbek kardeşliğinin tarihi köklerine atıfta bulunarak geçmişte Buhara Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesine destek amacıyla 11 milyon altın gönderdiğini, bugün ise Türkiye’nin TİKA vasıtasıyla Özbekistan’a her alanda destek olduğunu kaydetti. Türk-Özbek iş birliğinin her alanda artarak devam etmesinden yana olduklarını belirten Eltazarov, eğitim desteğinden dolayı Türk tarafına teşekkür etti.

Türk eğitim ekibi sorumlusu Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ersümer Eren ise Özbek uzmanlara gerek Özbekistan’da gerek Türkiye’de destek vermeye hazır olduklarını kaydederek, eğitim programına gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Türk eğitmenler ayrıca Taşkent yakınlarındaki Bostanlık Turizm Meslek Okulunu ziyaret ederek okul yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Bostanlık Turizm Meslek Okulu ile Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kardeş okul olması ve iki okul arasında öğrenci değişim uygulamalarının hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Özbek uzmanlara turizm eğitimi programının uygulama ağırlıklı ikinci aşamasının yaz döneminde Antalya’da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.