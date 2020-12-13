TİKA, Ukrayna'daki Gagauz Kültürevi'nin tadilatını gerçekleştirdi

KİEV (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gagauz Türklerinin yaşadığı Ukrayna'nın Reni şehrinin Kotlovina köyündeki Gagauz Kültürevi'nin tadilatını yaptı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 1997'de çıkan yangında büyük oranda hasar gören Gagauz Kültürevi, o tarihten bu yana kullanılamıyordu.

Uluslararası etkinliklere katılan Gagauz halk oyunları ekibinin de bulunduğu köydeki kültürevinin TİKA tarafından yenilenerek faaliyete geçirilmesiyle halk oyunları ekipleri için ayrıca bir çalışma ortamı sağlandı.

Proje çerçevesinde kültürevinin elektrik, su, kanalizasyon, havalandırma, yangın alarmı, yangına karşı su sistemi gibi sistemleri yenilenerek binanın iç tadilatı ve ince işleri, dış cephe ısı yalıtımı yapılırken, kapı ve pencereleri değiştirilerek çatısı yenilendi. Kültürevinin hizmete açılması için gereken teknik donanım, mobilya ve müzik aletleri de TİKA tarafından temin edildi.

Proje ile Gagauz Türklerinin kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Ukrayna'da yaklaşık 32 bin nüfusa sahip Gagauz Türkleri, ülkenin güneyindeki Odesa bölgesinde yaşıyor.