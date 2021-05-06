TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı

KABİL (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Erenler Sofrası Ramazan programı kapsamında Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab Vilayeti Andhoy, Karamkul, Hançarbağ ve Kurgan ilçelerinde ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Paketlerin dağıtımı dolayısıyla Andhoy ilçesinde düzenlenen törene, İlçe Emniyet Müdürü Habibullah Sadat, İl Şura Vekili Enise Tehyenç, kalkınma şura başkanları ve Andhoy İlçe Kaymakamı Sultan Sencer katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Sencer, Türkiye'ye, halkına ve TİKA'ya yapmış olduğu tüm desteklerden dolayı minnettarlığını belirtti.

Sencer, yapılan yardımların, bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayabileceğini kaydetti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, TİKA, ramazan ayı kapsamında "Erenler Sofrası" adı altında başlattığı yardımlarını ülkenin kuzeyindeki dokuz vilayete ulaştırdı.

Faryab vilayetinin Andhoy, Karamkul, Hançarbağ ve Kurgan ilçelerinde yaşanan iç çatışmalar ve kuraklık nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi ailelere de TİKA tarafından temin edilen gıda paketleri dağıtıldı.

Böylelikle ramazan ayının ilk gününden bu yana ülkenin kuzeyinde 148 ton gıda yardımı TİKA tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Ramazan gıda paketlerinde 50 kilogram un, 10 kilogram pirinç, 5 litre sıvı yağ, barbunya, çay, şeker, salça ve tuz gibi gıda malzemeleri bulunuyor.