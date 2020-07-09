TİKA'dan Bangladeş'teki iki devlet hastanesine Kovid-19 yardımı

ANKARA (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bangladeş’in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için ülkenin ikinci büyük şehri Chittagong’da iki devlet hastanesine solunum cihazı, koruyucu tulum ve maske yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre Chittagong'daki hastanelere yapılan yardımların teslim törenine Türkiye'nin Chittagong Fahri Konsolosu Salahaddin Kasem Khan ile hastane yöneticileri katıldı.

Khan teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yıllardır Bangladeş halkına yardım yaptığını bunun gelecekte de devam edeceğini dile getirdi.

Chittagong Devlet Hastanesi Müdürü Tuğgeneral Humayun Kabir de teslim töreni nedeniyle gönderdiği yazılı mesajda, "Ülkemizin yaşadığı Kovid-19 tehdidi sırasında gösterdiğiniz destekleriniz, çabalarınız ve samimiyetiniz için sizi ve ekibinizi tebrik ederim. Desteğiniz sayesinde şimdi doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer tüm sağlık çalışanlarımız mücadeleyi göğüslemek için hazırlar. Yüce Allah, kendinizi adadığınız bu onurlu görevdeki sorumluluklarınızı yerinize getirmeniz için sizlere güç, cesaret ve sağlık versin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere 1000 adet N95 tipi maske, 1000 koruyucu tulum, 5 bin cerrahi maske ve 2 solunum cihazı hastane yöneticilerine teslim edildi.