TİKA'dan Moğolistan'a süt ürünleri tesisi desteği

ANKARA (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan’da tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla süt ve süt ürünleri üretim tesisi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA'nın, Moğolistan’ın Gobi-Altay vilayeti Hantaişiriin Şim Kooperatifi bünyesinde süt, kurut ve diğer süt ürünleri üretim tesisi kurarak yerel üreticilerin refah düzeyinin iyileştirilmesi, iş sahası yaratılması, halkın modern ve hijyenik yöntemlerle işlenmiş sağlıklı süt ve süt ürünleri üretebilmesine katkı sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, Gobi-Altay vilayetinin yıllık yaklaşık 17 milyon litre süt ürettiği ancak üreticilerin ekonomik durumunun kötü olması ve iklim şartlarının elverişsiz olması nedeniyle süt ve süt ürünleri üretiminin bölge halkının ihtiyacını karşılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, TİKA'nın, süt ve süt ürünleri üretim tesisi kurulumu kapsamında soğuk hava deposu, süt analizörü, pastörizasyon cihazı, krema makinesi, peynir sıkma makinesi, kurut makinesi ve kurut misketlere makinesi, kurut kurutma makinesi, üretilen süt ürünlerin saklanması için derin dondurucu, ayrıca üretilen ürünlerin paketlenmesi için otomatik paketleme makinesi gibi alet ve ekipman temini sağladığı belirtildi.

– Gobi-Altay Valisi Jigjidsüren'den Türkiye'ye ve TİKA’ya teşekkür

Tesisin açılış töreni, Gobi-Altay Valisi Ganbat Jigjidsüren, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Emrah Ustaömer, Koordinatör Yardımcısı Sibel Güneği, Hantaişiriin Şim Kooperatif Başkanı Byammba Ariunjargal, yerel kurum yetkilileri ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Ganbat Jigjidsüren, törende yaptığı açılış konuşmasında, Gobi-Altay vilayetinde bir ilk olan, yerel halka tam donamlı dünya standartlarına uygun ve hijyenik yöntemlerle işlenmiş kaliteli, ucuz, süt ve süt ürünleri üretim tesisinin kurulmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA’ya teşekkür etti.



TİKA Koordinatörü Emrah Ustaömer de konuşmasında, nüfus artışı, küreselleşme, kuraklık gibi nedenlerle insanların en temel ihtiyacı olan gıda güvenliği olanaklarını hızla yitirdiğini, insan nüfusunun hızla artmasına rağmen hayvansal ve tarımsal üretim projelerinin ters oranda giderek azaldığını, dolayısıyla tarımsal ve hayvansal üretim projelerine TİKA olarak çok önem verdiklerini söyledi.



Kooperatif Başkanı Byammba Ariunjargal ise "Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA Başkanlığının bize verdiği katkıdan dolayı müteşekkiriz. Bölgemizde ilk süt ürünleri üretim tesisine sahip olduk. Artık bölge halkının süt ürünleri ihtiyacını böyle güzel ortamda hazırlayıp halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hantaişiriin Şim Kooperatifinin, Gobi-Altay Valiliği koordinasyonunda kreş ve ilkokul çocuklarına günlük, küçük ambalajlı süt, kurut, yoğurt ve peynir dağıtarak çocukların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hazırlanan süt ve süt ürünleriyle beslenmesine katkı sağlaması planlanıyor.

Kadın üyelerden oluşan Hantaişiriin Şim Kooperatifi, hijyenik ortamda ve modern cihazlarla 180 bin litre sütü işleyerek başta pastörize süt olmak üzere peynir, yoğurt, krema, tereyağı ve yöresel ürün olan kurutu üretip, standartlara uygun paketleyerek bölge halkının ihtiyacını karşılayacak.