TİKA'dan Sudan'da Arap sakızı üreticilerine malzeme desteği

HARTUM (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Sudan için stratejik öneme sahip tarım ürünü Arap Zamkı (Arap sakızı) üreticilerinin desteklenmesi amacıyla malzeme desteği sağladı.

TİKA tarafından sağlanan, içerisinde hasat aletleri, koruyucu ekipmanlar ve ilk yardım malzemeleri bulunan 150 çanta, Sudan Arap Sakızı Meclisi iş birliğiyle Sudan’ın 10 farklı eyaletindeki küçük üreticilere dağıtılacak.

Kuzey Kurdufan eyaletinin Ubeyd şehrinde 7 Nisan'da Başbakan Abdullah Hamduk'un da katılımıyla Birinci Arap Sakızı Forumu düzenlendi. Malzemeler foruma katılan üretici birlikleri temsilcilerine teslim edildi.

Programda konuşan üretici temsilcileri desteklerinden dolayı TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, programda yaptığı konuşmada, Arap sakızının Sudan için öneminin ve değerinin farkında olduklarını, Türkiye’nin "Büyük Yeşil Duvar" projesi kapsamında Sudan’da yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) aracılığıyla 10 milyon dolar destekte bulunduğunu ve bu ağaçlandırma çalışmalarında Arap sakızı üretiminde kullanılan ağaç türlerinin tercih edildiğini belirtti.

Özden, altın değerinde olan bu üründen Sudan’ın hak ettiği geliri elde etmesini sağlamak amacıyla bu proje ile kurulan yakın iş birliği sayesinde yeni projeler geliştireceklerini ifade etti.

Yardım çantasında Kuzey Kurdufan Üniversitesi Arap Sakızı Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen hasat aletleri, koruyucu kıyafet, eldiven, çizme, gözlük, matara, heybe, naylon örtü, el radyosu, el lambası, ilk yardım sağlık kiti gibi malzemeler yer alıyor.

– Dünyanın lider Arap Sakızı üreticisi Sudan

Sudan dünyanın en önemli Arap sakızı üreticisi olmasına rağmen Arap sakızından hak ettiği geliri elde edemiyor. Sudan gümrük idaresinin 2020 yılı verilerine göre Sudan ihraç ettiği 79 bin 684 ton Arap sakızından 97 milyon dolara yakın gelir sağladı. Arap sakızının önemli bir kısmı kaçak yollarla dışarı çıkartılıyor.

Gıda, tekstil, matbaa, kırtasiyecilik, eczacılık, kozmetik, şekerleme, inşaat ve metalürji gibi onlarca sektörün olmazsa olmaz bileşeni olan Arap zamkı, yoğunlukla Sahraaltı Afrika ülkelerinde üretiliyor. Sudan bu üretimde yüzde 80'lere yaklaşan oranla başı çekiyor.