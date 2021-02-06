TİKA'nın Mogadişu Koordinatörü Turus: “Somali'de faydalı projelerimiz devam edecek”

MOGADİŞU (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mogadişu Koordinatörü İlhami Turus, Somali'de faydalı projelerinin devam edeceğini belirtti.

Göreve yeni atanan Turus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de başbakanlığı dönemindeki ziyaretinin ardından Somali'de önemli projeler hayata geçirdiğini hatırlattı.

TİKA'nın acil yardım ve kalkınma projelerinin yanı sıra sosyal anlamda Somali toplumunun kalkınmasına verdiği destekle diğer kurum ve kuruluşlardan ayrıldığını belirten Turus, Mogadişu'da su kuyuları açılması, havaalanı ve bazı hükümet binalarının bakım ve onarımı, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin geliştirilmesi ile muhtelif bölgelerdeki yol yapımını bu projelere örnek gösterdi.

Somali'nin kalkınması bağlamında TİKA'nın rolünün, ülkenin Somali politikasının oluşumu ve yardımlarının genel çerçevesinin, Türkiye'nin Afrika politikasının gelişimiyle paralel olduğunu vurgulayan Turus, "Somali'de kalkınma projeleri ve insani yardımların yapılması ile sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarında önemli bir görev üstlenen kurumların başında TİKA gelmektedir. Somali'de faydalı projelerimiz devam edecek. Somali devleti ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Turus, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011'de Afrika'ya ziyaretiyle Somali, Türk dış politikasının en önemli konularından biri haline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin Afrika'daki ilk ciddi sınavı Somali ile başlamıştır." ifadelerini kullandı.