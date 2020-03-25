TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptı

TikTok uygulamasına kayıt olan Aleyna Tilki, Macerana şarkısında kalça dansı yaptı.

Corona virüsü salgını nedeniyle evinde karantinada olan Aleyna Tilki, TikTok uygulamasına kayıt oldu ve video çekmeye başladı.

Arkadaşlarıyla birlikte kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, Tyga’nın fenomen şarkısı Macerana eşliğinde dans etti. Yaptığı her paylaşımı ve hareketi gündem olan Aleyna, dans videosundaki kalça hareketleriyle göz doldurdu.

Tilki, videosunu Instagram’dan “Hahaha ilk TikTok videom. Çok eğlenceli” yazarak paylaştı.