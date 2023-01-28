Tim komutanı şehit olmuştu, teröristlerden biri yeğeni çıktı

Şırnak ile Siirt sınırları içinde yer alan Bestler-Dereler bölgesinde başlatılan “Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu”nda Uğurtepe-Mergumari-Avyan bölgesinde kış üslenmesini geçirmek için yer altına kazılan bir sığınağa 22 Ocak günü düzenlenen operasyonda açılan ilk ateşte tim komutanı korucu Nimet Encü şehit edilmişti.

İki gün devam eden operasyonda 6 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişti. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde Meteler adlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı birlikler ile Jandarma Komando birlikleri ve güvenlik korucularının katılımıyla bölgedeki operasyon halen devam ederken, 6 teröristin kimlikleri tespit edildi.

TİM KOMUTANI KORUCUNUN YEĞENİ ÇIKTI

Otopsi ve kimlik tespiti için cesetleri Şırnak Devlet Hastanesi morguna getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin 500 bin lira para ödüllü gri kategorisinde aranan Evin Encü olduğu belirlendi.

ŞEHİT KORUCUNUN TAZİYESİNİN BİTMESİNİ BEKLİYORLAR

Terörist Encü’nün, aynı çatışmada hayatını kaybeden korucu Nimet Encü’nün de yeğeni olduğu ortaya çıktı. Şehit korucu için Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyündeki taziye devam ettiği için taziyenin bitiminden sonra aynı köyde bu kez terörist Encü’nün ailesinin taziye kuracağı ve bu nedenle cenazenin halen Şırnak Devlet Hastanesi morgunda bekletildiği öğrenildi.

HEPSİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Aynı çatışmada hayatını kaybeden diğer teröristlerin ise İçişleri Bakanlığının 1 Milyon lira para ödüllü turuncu kategorisinde aranan sözde Besta cephesi YJA Star sorumlusu Hamdiye Tekbudak ile yardımcısı Raife Kutlak, 500 bin liralık gri listede aranan Besta bölge mayıncısı olan Leyla Sain ile Gülnaz Öcal olduğu öğrenildi.