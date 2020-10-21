“TİM Women Export Talks” başladı

İSTANBUL (AA) – Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, pandemi döneminde sanal ticaret heyetlerinin, sanal fuarların, sanal ödül törenlerinin öncüsü olduklarını belirterek, "Şimdi ise 'TİM Women Export Talks' adıyla ihracatçı kadınlarımıza özel olarak online buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Webinar serimiz, ilk etapta 9 komitemizin konu başlığıyla yer alacak." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM Kadın Konseyi kadınların iş dünyasında daha fazla rol almasını sağlamak ve kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek için çalışmalarına devam ediyor.

TİM bu kapsamda başarılı iş kadınlarının, ihracata nasıl başladıklarını ve iş dünyasına yönelik tavsiyelerini katılımcılarla paylaşacakları "Women Export Talks" webinar serisine başladı.

Seminerin ilki "İhracatta Nasıl başladık ve Nasıl Başardık?" başlığıyla, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnanç ve Gündüz Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruken Mızraklı'nın katılımıyla TİM'in kurumsal internet adresi ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi döneminde sanal ticaret heyetlerinin, sanal fuarların, sanal ödül törenlerinin öncüsü olduklarını belirtti.

Gülle, şunları kaydetti:

"ABD, Çin, AB ve Hollanda ile Büyükelçilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 'TİM Export Talks' buluşmalarına ihracatçılarımız yoğun ilgi gösterdi. Şimdi ise 'TİM Women Export Talks' adıyla ihracatçı kadınlarımıza özel olarak online buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Webinar serimiz, ilk etapta 9 komitemizin konu başlığıyla yer alacak. Her komitemizin başkanı, kendi konusunu, bir moderatör ve alanında başarılı bir kadın ihracatçımız ile bir araya gelerek değerlendirecek.

TİM Kadın Konseyimizin çalışmalarını, kadın girişimcilerimizin ihracattaki başarılarını, verilen destekleri dile getireceğiz. Bunun yanı sıra, belirlenecek hedef ülkeler bazında o ülkenin kadın girişimcilerinin oluşturduğu STK'lar, TİM Kadın Konseyimiz ve ticaret müşavirlerimizin de yer aldığı sanal heyetleri hayata geçireceğiz."

– "Üniversitelerde okuyan kız öğrencilerimize yönelik webinarlar düzenlemeyi planlıyoruz"

TİM'in bir başka projesi hakkında da bilgi veren Gülle, üniversitelerde okuyan kız öğrencilere yönelik webinarlar düzenleme planları olduğunu aktardı.

Konsey üyelerinin, hali hazırda üniversitelerde konuşmalar gerçekleştirdiğini bildiren Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üyelerimizin bu konuşmalarını TİM Kadın Konseyi olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi şimdiden doğru bilgilendirmek ve etkinliklerimize dahil etmek. Hedefimiz, kadın girişimcilerimizde farkındalık yaratmak, sunulan destek ve teşviklerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak ve onların ihracatta daha cesur adımlar atmasını sağlamak.

Ticaret diplomasisi faaliyetleri sanal platformlarda rutinimiz olmuş durumda. Bu ay itibarıyla, sanal ticaret heyetlerimizi 11 ülkede başarıyla tamamladık. Bu heyetler arasında, kadın konseyimizle gerçekleştirdiğimiz kadın ihracatçılarımıza yönelik ilk sanal ticaret heyetine büyük bir önem gösterdik. Heyetimize katılım sağlayan 100'ü aşkın firmanın 200'e yakın ikili iş görüşmesiyle, önemli anlaşmalara imza atması bizleri ayrıca memnun etti."

– "Kadınlar dünyada, yılda 4 trilyon dolara ulaşan tüketim dünyasının içerisinde önemli bir potansiyele sahip"

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnanç da kadınların iş dünyası içerisindeki yerinin dış dünya ölçeklerine göre azımsanmayacak ölçüde olduğunu belirterek, ancak yönetim mekanizmalarında istenilen seviyede olmadığını aktardı.

Eğitimde, sağlıkta ve siyasette de durumun aynı olduğunu ifade eden İnanç, şunları ifade etti:

"Amacımız kadınlarımıza destek vererek yollarını açabilmek, farkındalık yaratabilmek ve teknoloji destekli çözümler bulabilmek. Çevresel faktörler ile karşılaşılan engellerde seminerler ve eğitim çalışmaları yapmak da bir başka önemli faktör.

Finansal ihtiyaçlar konusunda finans kurumları ile günün koşullarına uygun destekler sağlamak, eğitimde karşılaşılan engeller için üniversiteler ile işbirliği yaparak fırsat eşitliği sağlanıncaya kadar olan süreçte gerekirse pozitif ayrımcılık yaparak kadının uluslararası platformda iş yapabilme kabiliyetini geliştirmek önem verdiğimiz diğer hususlar. Kadınlar dünyada, yılda 4 trilyon dolara ulaşan tüketim dünyasının içerisinde önemli bir potansiyele sahip."

– "Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsak kadın istihdamı problemini çözmek zorundayız"

Gündüz Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruken Mızraklı ise, en çok üzerinde durulması gereken iki konunun kadın istihdamı ve eğitim olduğunu bildirdi.

Mızraklı, şunları kaydetti:

"STEM dediğimiz Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik'i erkek çocuklarının güdümünden çıkararak, kızlarımızı bu yönde eğitim almaya ve mezuniyet sonrasında da bu alanlarda çalışmaya özendirmeliyiz. Pandemi insanların bakış açısını değiştirdi.

En doğru rehberin bilim, diğerinin ise akıl ve eğitim olduğu ortaya çıktı. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsak kadın istihdamı problemini kalıcı bir şekilde çözmek zorundayız çünkü nüfusunun yarısını etkin bir şekilde istihdama dahil edemeyen hiçbir ülkenin yeterince gelişmesi ve kalkınması mümkün değildir."