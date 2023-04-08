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8 Nisan 2023
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TİP 49 ilde ayrı listeyle seçime girecek

Alaturka Online
Alaturka Online


Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçime yönelik tutum ve politik mutabakat metni, ittifak bileşeni partilerin genel başkanları, eş genel başkanları ve sözcülerinin katılımıyla açıklandı.

Ortak açıklamaya katılan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye genelinde 52 seçim bölgesinde doğrudan seçime katılacaklarını söyledi.

Baş, şöyle konuştu:

*87 seçim bölgesi var Türkiye’de. TİP bu seçim bölgelerinin 52 tanesinde seçimlere katılacak.

*Özellikle vurgulamak istediğim bir şey var: Çok ayrıntılı çalışmalar neticesinde sadece 7 seçim çevresinde, daha önceki seçimlerde HDP’nin milletvekili seçildiği bölgelerde TİP seçimlere girecek.

*Bu şöyle de yorumlanabilir: Aslında 87 seçim çevresinin 80’inde tam mutabakat sağlanmış durumda.

*Bu son derece önemli bir gelişmedir. İnanıyoruz, görüyoruz, sokaktaki yansımasını hissediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı bu seçimlerin en büyük sürprizlerinden bir tanesini gerçekleştirecektir.

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