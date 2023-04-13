TİP Başkanı Erkan Baş’a “Tito artığı” diyen Destici’ye tepki yağdı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir televizyon programında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş için kullandığı, “Tito artığı” ifadelerine tepki yağdı. CHP Sözcüsü Öztrak “Haddinizi bilin” dedi, Rumeli dernekleri seçimde gereken dersi vereceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde tv100’de Talat Atilla ve Tamer Korkmaz ile Memleket programına konuk olan Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici burada yaptığı konuşmada Türkiye İşçi Partisi(TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, hakkında, “Adam Tito artığı” dedi.

DESTİCİ: ERKAN BAŞI’IN GERÇEK SOYADI JUSOVİÇ

Destici, Baş hakkında şöyle konuştu: “Yugoslavya’da Tito rejimi vardı. Bir komünist rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya’ya. Tamamen sol örgütleri içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun ve Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soy ismin ne? Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş’ı kullanıyorsun. Soyadı Baş olan siyasetçi kim? TİP’in genel başkanından söz ediyorum. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun? Aç bak Google’a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum” dedi.

ERKAN BAŞ: SUYUN ÖTE TARAFININ, GURBETTEKİ EMEKÇİLERİN HAYSİYETİNE YENİLECEKSİNİZ

Erkan Baş ise Destici’ye sosyal medyadan yanıt verdi. Baş şu ifadeleri kullandı:

“Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!

*‘Gizleniyor’ dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir.”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ‘Tito artığı’ sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“KİM OLDUĞUNU SANIYOR?”

Öztrak, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Atamızın ‘Düşmanla sonuna kadar dövüşen çekilmek nedir bilmeyenler’ dediği muhacirlerimize hakaret eden Cumhur İttifakı mensubu Kim olduğunu sanıyor da isimlerini, dillerini, dinlerini korumak için mücadele verenleri ötekileştirmeye, hakaret etmeye kalkıyor? Haddinizi bilin!”

“DERHAL PARTİ BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETMELİ”

İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden ise Destici’yi istifaya davet ederek şu tepkiyi verdi:

“Erkan Baş veya Erkan Jusoviç, Boşnak kökenli Türk halkının şerefli bir evladıdır. Asla Tito’nun artığı olmayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları arasında bulunan ve günümüzde sayıları 30 milyona kadar olan Türk vatandaşları Rumelilerden biridir. Baş soyadı da Jusoviç soyadı da derin anlamlı, şerefli soyadlardandır. Juso Boşnakça’da Yusuf ismi karşılığıdır. Jusoviç ise Yusufoğlu demektir. Büyük Birlik Partisi Başkanı Yusufoğlu soyadından neden rahatsız olduğunu ve ne demek istediğini anlamış değiliz. Anladığım tek şey, bu kadar bilgisiz bir kişinin Türkiye’de nasıl oluyor ve Türkiye’de siyasi bir parti lideri olduğudur. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri, halkımızın birlik ve beraberliğini bozan Sayın Mustafa Destici gibi siyasetçilerdir. Kendisine tavsiyem derhal parti başkanlığından istifa etmesidir. İstifa etmezse önümüzdeki seçimlerde hem 30 milyon Rumelili hem de birlik ve beraberliğimizi savunan Türk halkı ona gereken dersi verecektir.”