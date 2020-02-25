Tıp dünyası virüsü nasıl alt edecek?

Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B KORONA VİRÜSÜNÜN ÇARESİ HENÜZ BULUNAMADI…BU SIRADA VİRÜS, YAYILDIKÇA YAYILIYOR, KURBANLARININ SAYISI KATLANDIKÇA KATLANIYOR, ADRESLERİ HIZLA ÇOĞALIYOR. AŞISININ BULUNDUĞU, TEST AŞAMASININ İSE SÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR. BU ARADA BİR ÖNERİ KUZEY KIBRISLI PROFESÖRDEN GELDİ. İBRAHİM BENTER "ÇÖZÜMÜN ADRESİ TÜRKİYE OLABİLİR" DEDİ. BAKIN NASIL? İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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