TİP, Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

TİP, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yaşanan ölüm, yıkım ve eksiklikler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar, Türk Kızılay Derneği, AFAD yetkilileri ve diğer tüm sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

TİP’in sosyal medya hesabından suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklama ise şöyle:

“Partimiz adına Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan ölüm, yaralanma, yıkımlar, ihmalkarlıklar ve benzeri hukuksuzlukların sorumlusu olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Bakanlar, Türk Kızılay Derneği, T.C. İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD yetkilileri ile sürecin birinci elden tüm sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Asrın davasının iddianamesine bir ek niteliğindeki bu suç duyurusunu kamuoyuna saygılarımızla sunarız.” (ANKA)