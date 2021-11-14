TİP Genel Başkanı Erkan Baş gençlerle sohbet etti! “80 yaşında cumhurbaşkanı olmak istiyorlar!”





Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş partisinin Muğla İl Başkanlığı’nı hizmete açılışını yaptıktan sonra Kötekli mahallesindeki Yoğurtçu Parkı’nda öğrenciler ile bir araya geldi. Erkan Baş, “Daha fazla para kazanabilmek için, insanları daha az ücretle daha kötü koşullarda daha uzun süreli çalıştırabilmek için bu ülkede milyonlarca gencin hayatını yakıyorlar” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erkanbaş #gençlik #tip #türkiyeişçipartisi #gençler #haber #gündem #yurttaştv