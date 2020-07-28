TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) – Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Amaç, halkın sesinin kısılmasıdır, insanların özgürce düşüncelerini ifade edebilmelerinin önüne yeni engeller koymaktır. Bunun ötesinde söylenen her şey aslında bu gerçeğin üzerini örtmek için iktidar tarafından uydurulmuş gerekçelerdir." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunun bu hafta çalışmalarını tamamlamasının ardından Meclis'in tatile girmesinin planlandığını belirterek, "Bu yasama yılı içerisinde de maalesef halkın gerçek sorunlarını, işsizliği, yoksulluğu, pahalılığı ortadan kaldıracak, ülkemizin tüm insanlarının eşit, özgür ve barış içerisinde kardeşçe bir arada yaşayabilecekleri bir topluma doğru bizi taşıyacak tek bir düzenleme yapılamadı." ifadesini kullandı.

Bu hafta sosyal medyaya ilişkin düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anımsatan ve düzenlemeyi "sansür yasası" olarak değerlendiren Baş, "Amaç, halkın sesinin kısılmasıdır, insanların özgürce düşüncelerini ifade edebilmelerinin önüne yeni engeller koymaktır. Bunun ötesinde söylenen her şey aslında bu gerçeğin üzerini örtmek için iktidar tarafından uydurulmuş gerekçelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine de değinen Baş, "Ayasofya'da kılınan cuma namazı bir namaz olmanın çok ötesine geçmiş, siyasi iktidarın şovuna dönüştürülmüştür. Siyasi iktidar orada insanların bir ibadet gerçekleştirmesini değil, Ayasofya Camisi'nin iktidar açısından bir siyasal şov malzemesi olarak kullanılmasının en net örneğini vermiştir." görüşünü savundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazına ilişkin görüntüleri bütün Türkiye'nin izlediğini vurgulayan Baş, "Çeşitli tarikatlara, cemaatlere üye insanlar, maske, mesafe tedbirlerini bir kenara bırakarak, tekbirli yürüyüş şovları gerçekleştirerek kendi akıllarınca gövde gösterisi gerçekleştirdiler. Doğrudan Diyanet İşleri Başkanının yeşil sancak çekilmiş bir minbere elinde kılıçla çıkıp hutbe okuması kuşkusuz iktidar karşıtlarına verilmiş bir mesajdır." diye konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanlığının iktidarın ayrımcı, bölücü politikalarının uygulayıcısı bir organa dönüştürüldüğünü" savunan Baş, son bir haftada yaşanan gelişmelerin bunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Baş, "Kadınların güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz. Ayasofya'yı toplumsal barışın simgesi ve insanlığın ortak kültürel bir mirası olarak sahipleneceğiz." dedi.