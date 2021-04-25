TİP Genel Başkanı Erkan Baş sorularımızı yanıtlıyor! “Gerçekler AKP’lileri zıplatıyor!”





Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Yurttaş TV'de Umut Yıldız ve Onur Şahin'in sorularını yanıtladı. Erkan Baş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirenlere köpek zehri tavsiye eden AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Kemalettin Aydın'a çok sert tepki gösterdi. Erkan Baş "Bu içine düştükleri korkunun göstergesi. Toplumda biriken öfkeyi onlar da görüyorlar. Sanıyorum cesareti reislerinden alıyorlar. Halkın İçişleri Bakanı'na emanet ettiği gücü kendi ikbali için kullanıyor. Herkes bunların gerçek yüzünü görüyor. Yeri geldiğinde milli iradeden, ifade özgürlüğünden bahsediyorlar ama içlerindekini dışlarına vurmakta çok mahir oldukları bir döneme girdik. Muhalif gazetecileri hedef alıyorlar. Korkunun ecele faydası yok" dedi. Erkan Baş 23 Nisan Genel Kurul konuşması, erken seçim, Ahmet Şık başta olmak üzere TİP'e yeni katılımlar, sosyalistlerin seçimlerde alacağı tavır ve cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacaklarına dair sorulara cevap verdi. #erkanbaş #canlıyayın #yurttaştv #haber #politika #siyaset