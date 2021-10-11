TİP Genel Başkanı Erkan Baş’tan sert ifadeler! “Türkiye’nin başındaki en büyük bela Erdoğan’dır!”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş partisinin Denizli il binasının açılışında konuştu. AKP iktidarını eleştiren Baş, şunları söyledi: Türkiye’nin başındaki en büyük bela saray rejimi, AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu iktidarı yıktığımız gün yeni bir Türkiye kuracağız BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erkanbaş #türkiyeişçipartisi #erdoğan #akp #tip #siyaset #sarayiktidarı
#politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online TİP Genel Başkanı Erkan Baş’tan sert ifadeler! “Türkiye’nin başındaki en büyük bela...