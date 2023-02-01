TİP, işçileri zehirlediği iddiasını Meclis’e taşıdı

TİP Sözcüsü Kadıgil, 9 işçi, 2 sendika uzmanı ve kadın işçilerden birinin 4 yaşındaki kızının, patronlar tarafından eylem alanına bırakılan amonyak tankerinin kapaklarının açık bırakılması sonucu zehirlendiği iddiasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

Kadıgil, “Hak ihlalleri, ağrı çalışma koşulları, mobbing, açlık sınırında ücretler yetmezmiş gibi şimdi de cinayete teşebbüs suçu iddiası! İşçileri öğüten bu düzende, her seferinde biraz daha el yükselten patronların doymak bilmeyen hırsının vardığı nokta budur” dedi.

‘ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU İDDİALARINI SORUŞTURACAK MISINIZ?’

TİP Sözcüsü, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Direniş gösteren işçileri kimyasal madde ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen Lütfi Barutçu hakkında soruşturma başlatıldı mı?” diye sordu.

“HERHANGİ BİR MÜFETTİŞ İNCELEMESİ BAŞLATILDI MI?”

Kadıgil; Bakan Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ise şu soruları yöneltti:

1. Yukarıda bahsi geçen amonyak tankları ile eylemi kırma iddiası hakkında herhangi bir müfettiş incelemesi başlatılmış mıdır?

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak; direniş gösteren işçileri kimyasal madde ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen ve sendikal hakların kullanılmasını engelleyen işveren Lütfi Barutçu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

3. İşçilerin ayda 100 saati aşan çalışma saatleri ve meslek hastalıkları hakkında herhangi bir müfettiş incelemesi başlatılacak mıdır? Güvencesiz koşullarda çalışan, mobbing ve tacize maruz kalan işçilerin eşit işi yapmalarına karşın kadın işçilerin daha az ücret karşılığı çalıştırıldığı iddiası araştırılacak mıdır? Bu kapsamda İş Kanunu’nun eşit davranma ilkesini düzenleyen 5’inci maddesinde yer alan “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz” hükmüne aykırı davranan işveren hakkında herhangi bir cezai işlem uygulanacak mıdır?

4. Barutçu Tekstil’e ait fabrika kuruluşundan bu yana kaç kez Bakanlık tarafından denetlenmiştir? Bu denetimler sırasında işçilerden beyan alınmış mıdır, çalışma koşulları hakkında rapor tutulmuş mudur?

5. Barutçu Tekstil’de iş akdi sona erdirilen işçilerin işten çıkış kodları nelerdir? Sendikal örgütlenme haklarını kullandıkları için işten atılan işçilerin çıkış gerekçesi ne olarak bildirilmiştir? Bu husus hakkında herhangi bir inceleme başlatılacak mıdır?