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16 Mayıs 2023
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TİP, İzmir’de seçimlere itiraz etti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından itiraz süreci devam ediyor. TİP İzmir Milletvekili Adayı İrfan Değirmenci, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İzmir 2. Bölge’de milletvekili seçiminin geneline itirazda bulunduklarını duyurdu.

Değirmenci, “İzmir’de, 500 sandıkta doğrudan sandığa ve buradan referansla İzmir seçiminin geneline itirazda bulunduk. Yanıt bekliyoruz. Sizi bilgilendireceğim” dedi

“14 İLÇEDE YSK’LARA İTİRAZLAR YAPILMIŞTIR”

TİP İzmir İl Başkanlığı da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İzmir 2. Seçim Bölgesi’nde, hukuk büromuzun ıslak imzalı tutanakları incelemeleri sonucu, çelişkili olan 500’e yakın oy sandığı hakkında Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Menemen, Foça, Dikili, Bergama, Kınık, Kemalpaşa, Tire, Kınık, Ödemiş, Aliağa olmak üzere toplam 14 ilçede YSK’lara itirazlar yapılmıştır. Oylarımıza sahip çıkıyoruz.”

Alaturka Online
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