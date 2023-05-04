Tıp literatürüne giren profesör, hasta yakınları tarafından dövüldü

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, Nilüfer ilçesinde saldırıya uğradı.

İddiaya göre, bir yıl önce tedavi ettiği hastasının yoğun bakımda hayatını kaybetmesinin ardından hasta yakınları tarafından tehdit edilen Murat Biçer, önceki gün evine giderken silah kabzasıyla darp edildi.

SALDIRGANLAR AĞABEY-KARDEŞ

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Biçer, Uludağ Üniversitesi Hastanesi beyin cerrahisi kliniğine kaldırıldı, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak ağabey-kardeş olduğu öğrenilen iki şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında gerçekleştirdiği bir ameliyatla dünya tıp literatürüne girdi. Biçer, genişliği normal seviyenin 5 katına ulaşan asendan aort anevrizması ameliyatı yaparak dünya tıp literatüründe ilk olma özelliğini taşıyordu.

Bu ameliyat, literatürde böylesi büyüklüğe ulaşan asendan aort anevrizması olmadığı için, dünya tıp literatüründe bildirilen en büyük genişlikteki asendan aort anevrizması olma özelliğini taşıyor. (DHA)

ASENDAN AORT ANEVRİZMASI NEDİR?

Yükselen aort anevrizması, aortun kalbin üst kısmında yer alan ve kalpten yukarı doğru boyun ve başa doğru uzanan bölümünde meydana gelen bir çıkıntı veya şişliktir. Aort vücuttaki en büyük atardamardır ve oksijen bakımından zengin kanı kalpten vücudun geri kalanına taşır.

Çıkan aorttaki bir anevrizma, yüksek tansiyon, ateroskleroz, Marfan sendromu gibi genetik durumlar ve bazı enfeksiyonlar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Tedavi edilmezse, çıkan aort anevrizması yırtılabilir ve bu da hayatı tehdit edici olabilir.

Yükselen aort anevrizması için tedavi seçenekleri arasında kan basıncını düşürmek için ilaçlar, aortun hasarlı kısmını onarmak veya değiştirmek için ameliyat veya arterin zayıflamış bölümünü güçlendirmek için bir stent yerleştirmeyi içeren daha az invaziv bir prosedür olan endovasküler onarım yer alabilir.