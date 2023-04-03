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3 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineTİP Milletvekili adayı İrfan Değirmenci'den büyük alkış alan konuşma!

TİP Milletvekili adayı İrfan Değirmenci’den büyük alkış alan konuşma!

Alaturka Online
Alaturka Online

TİP Milletvekili adayı İrfan Değirmenci’den büyük alkış alan konuşma!

Alaturka Online
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