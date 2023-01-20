TİP Milletvekili Ahmet Şık, Jovan Vukotiç cinayetini Meclis’e taşıdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verilen önergelerde, 8 Ekim 2022 tarihindeki yaşanan cinayete dikkat çekilerek, “‘Skaljari’ isimli Sırp organize suç örgütünün lideri olduğu bilinen Jovan Vukotiç’in, başka bir çete tarafından ‘1,5 milyon Euro karşılığında’ İstanbul’da öldürülmesiyle sonuçlanan olayda, cinayete ilişkin tahkikat derinleştikçe soru işaretleri artmaktadır” denildi.

“NEDEN BURDALAR NASIL BARINIYORLAR?”

Önergelerde, “Medyada yer alan haberlere göre, ‘Skaljari’ ile ‘Kavac’ isimli suç örgütleri arasındaki savaşta 2014 yılından bugüne 50 kişi silahlı saldırılarda öldürülmüştür ve bunun nedeni uyuşturucu anlaşmazlığıdır. Hem uyuşturucu baronlarının neden ülkemizde olduğu hem de ülkemizde nasıl barınabildikleriyle ilgili bir dizi soruyu, kamuoyunda günden güne artan ‘Türkiye’nin uyuşturucu baronlarının meskeni haline gelmesi’ kaygısından ötürü, açıklığa kavuşturmak gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDEN YAPILMADI?’

TİP Milletvekili Ahmet Şık, Jovan Vukotiç’in öldürülmesi ile çete ve uyuşturucu merkezli cinayetlere bir yenisinin eklendiğine işaret ederek Soylu ve Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

Çete lideri ve uyuşturucu baronu Jovan Vukotiç’in İstanbul’da öldürülmeden önce “Predrag Popovic” ismi ve 99132861986 sayılı yabancı kimlik numarasıyla “İkamet İzin Belgesi” aldığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda;

– Normal şartlar altında, ikamet izni verilecek herkese güvenlik soruşturması yapan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Vukotiç’in güvenlik soruşturmasını neden yapmamıştır?

– Vukotiç hakkında “Popovic” sahte ismiyle işlemler yürütülürken, parmak izi tespiti yapılmamış mıdır? Yapılmışsa, dünyanın her yerinde suç örgütü lideri olduğu bilinen ve “Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi”nde yer aldığı bilinen bu şahsın parmak izleri, sözde “Popovic”in parmak izleriyle nasıl eşleşmemiştir? Eşleşme mevcutsa, Popovic’in aslında Jovan Vukotiç olduğu bilinirken, ikamet izni nasıl verilmiştir?

– Son zamanlarda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde rüşvet skandalları ortaya çıkmakta ve medya kaynakları Göç İdaresi’nde “ikamet hesabı yaptırtmanın dahi 1000 dolardan başladığı”, “normal şartlarda ikameti hak eden yabancılara bile 5000 dolar rüşvet karşılığında izin verildiği” gibi iddialara sıklıkla yer vermektedir.