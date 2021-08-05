Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Erkan Baş , Barış Atay , Ahmet Şık , Sera Kadıgil TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Meclis'i olağanüstü toplanmaya çağırdı. Basın toplantısında konuşan Erkan Baş "Öfkeliyiz! İçimiz yanıyor! Vakit tatil vakti değildir! Yönetme ehliyeti ve meşruiyetini tamamen yitirmiş partili cumhurbaşkanı derhal istifa etmelidir. Türkiye vakit kaybetmeden bu saray rejiminden kurtulmalıdır" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #türkiyeişçipartisi #erkanbaş #barışatay #ahmetşık #serakadıgil #haber #siyaset #politika #tbmm #meclis #meclistv #receptayyiperdoğan #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online TİP milletvekillerinden Meclis’te olağanüstü toplanma çağrısı! “Erdoğan derhal istifa etmelidir!”