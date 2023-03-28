TİP’li Atay, dere kenarına dökülen enkazları Bakan Kurum’a sordu

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ortaya çıkan enkazların Elbistan’da dere kenarlarına döküldüğü tespit edildi.

Şahintepe köyündeki yurttaşların, doğayı ve insan yaşamını tehdit eden enkaza tepki gösterdiğini belirten Atay, Kurum’a “İnşaat ve yıkıntı atıklarının taşınması ve bertaraf edilmesi için mevzuatımızda yer alan yönetmelikler uygulanmakta mıdır?” diye sordu.

ATAY’DAN BAKAN KURUM’A SORULAR

Atay soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“06-07 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşen depremlerde yaşanan büyük yıkım sonrası Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ortaya çıkan enkazın dere kenarlarına döküldüğü tespit edilmiştir.

Şahintepe köyünde yurttaşların tepki gösterdiği söz konusu enkazların kaldırılması, taşınması ve dökülmesi hem çevre ve halk sağlığı hem de hukuki açısından önem arz etmektedir.”

TİP Genel Başkan Yardımcısı Atay, Bakan Kurum’dan şu soruların yanıtını istedi:

1-) Kahramanmaraş’ta deprem sebepli inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınması ve bertaraf edilmesi için mevzuatımızda yer alan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (18.04.2004 RG25406), Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (25.01.2013 RG: 28539), Tozla Mücadele Yönetmeliği (05.10.2013 RG: 28812), Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmeliklere (13.10.2021 RG 31627) uyulmakta mıdır? Uygunluk denetimleri gerçekleştirilmekte midir?

2-) Pazarcık ilçesine bağlı Şahintepe mevkiinde gerçekleşen kaçak hafriyat dökümlerine ilişkin Bakanlığınızca soruşturma açılmış mıdır?

3-) Depremin ardından ortaya çıkan beton, tuğla, kiremit, ahşap, metal aksam vb. inşaat malzemeleri ile diğer yıkıntı atıklarına ilişkin Kahramanmaraş’taki resmi döküm sahaları nerelerde yer almaktadır?

4-) Hafriyat döküm sahasına yakın yerleşim yerlerinde ikamet eden insanlara ilişkin sağlık taraması yapılmış mıdır? Yapılması planlanmakta mıdır?