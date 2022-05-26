TİP’li Atay’dan Soylu’ya: Talimatı siz mi verdiniz?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, ardı ardına iptal edilen konserleri Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya önerge veren Atay, “Bu yasak ya da iptal kararlarının talimatı sizin tarafınızdan mı verilmektedir?” diye sordu.

Can ÇAPAR

Son iki haftada AnadoluFest’in yanı sıra Aynur Doğan, Metin Kemal Kahraman, Matthaios Tsahouridis, Mem Ararat, Niyazi Koyuncu, Melek Mosso, Ceza ve Ediz Hafızoğlu’nun konserleri çeşitli gerekçelerle yasaklandı veya iptal edildi.

Konuyu Meclis’e taşıyan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘ya soru önergesi verdi.

Atay önergesinde “Kısa süre önce ‘pandemi tedbirleri’ doğrultusunda yeniden başlayan konserler ve festivallerin bakanlığınıza bağlı çeşitli valilikler tarafından yasaklandığı/iptal edildiği görülmektedir.

Eğlence sektörü çalışanları, kademeli normalleşme sürecinde işletme faaliyetlerinin sınırlandırılmasına, müzik yasağının kaldırılmamasına ve farklı alternatifler yaratılmamasına tepkiliyken her geçen gün basına yansıyan keyfi yasaklamalar ve iptal edilen etkinlikler nedeniyle sanatçılar yine mağdur edilmektedir” ifadelerini kullandı ve şu sorulara yanıt aradı:

“TALİMAT SİZİN Mİ, SİZİN DEĞİLSE SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MI?”

1- Bu yasak ya da iptal kararlarının talimatı sizin tarafınızdan mı verilmektedir?

2- Eğer bu talimatı veren siz değilseniz bu kararların altına imza atarak alenen Anayasa’nın 64. maddesini ihlal ederek müzisyenleri ve müzik emekçilerini mağdur eden ve yine Anayasa tarafından hükme bağlanan ¨Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu¨ işleyerek sanatçıları hedef gösteren kişi ya da kişiler hakkında idari soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

3- Uygulanan bu yasak veya iptal kararlarının gerekçeleri nelerdir?

4- Yasaklanan ya da iptal edilen konserler nedeniyle mağdur olan yüzlerce sanat emekçisinin maddi zararı karşılanacak mıdır?”

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