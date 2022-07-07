TIR 8 aracı biçti, olay yerinden kaçtı

Yazan:
Alaturka Online
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. TIR şoförü olay yerinden kaçarken, kazada 12 kişi yaralandı.

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TIR 8 aracı biçti, olay yerinden kaçtı

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu-Çerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağında meydana geldi.

12 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

TIR şoförü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu’daki hastanelere sevk edildi. İHA

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