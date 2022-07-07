TIR 8 aracı biçti, olay yerinden kaçtı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. TIR şoförü olay yerinden kaçarken, kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu-Çerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağında meydana geldi.
12 KİŞİ YARALANDI
İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
TIR şoförü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu’daki hastanelere sevk edildi. İHA