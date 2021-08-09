TIR dorsesinde ölüme terk edildiler

Kars’tan Kırgızistan’a kesime götürülmek üzere TIR’a yüklenen ancak Sarp Sınır Kapısı’ndan geçemeyeceğini anlayınca Hopa’da bir TIR garajında ölüme terk edilen 38 at için gönüllüler ve sanatçılar seferber oldu. 38 attan 5’i ölürken, bir at ise doğum yaptı.

Artvin’in Hopa ilçesine 6 Ağustos Cuma günü TIR garajına çekilen Gürcü plakalı bir TIR’ın dorsesindeki atların içler acısı görüntüsü yürek yakmıştı.

Gönüllüler tarafından tırdan indirilen 38 atın etrafı polis bariyerleriyle çevrilerek bakımlarına başlanmıştı. Atların durumuyla ilgili adli ve idari işlemlerin sürerken, durumu ağır olan 5 at ölmüş, bir at ise doğum yapmıştı.



SANATÇILARDAN DESTEK MESAJI

Yağmur ve sıcağa karşı üzerleri brandayla kapatılan atlara, ot ve saman alan gönüllülere destek yağıyor. Ünlü isimlerden Burcu Güneş, Birce Akalay, Burcin Orhon gibi isimler sosyal medya hesaplarından destek mesajları atarken, toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı sosyal yardımlarla bilinen sanatçı Haluk Levent, ilçeye giderek videolu paylaşımda bulundu.



Haluk Levent, paylaşımında “Dünden beri tüm Türkiye’yi meşgul eden bir durum var. Hopa’da durdurulan ve yakalanan bir tırda yaklaşık 38 atımız vardı. 5 tanesi ölü bulundu içinde. Büyük bir ihtimalle Kırgızistan’a kesime gönderiliyordu. Ve bir yavrumuz oldu bu yavrumuz dün akşam doğdu. Biz hepsini bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü’ne dilekçemizi vereceğiz ve almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)



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