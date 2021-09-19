TIR şoförlerinin ‘kaçak göçmen’ nöbeti

Edirne’nin İpsala ilçesindeki sınır kapısında 5 kilometreyi bulan tır kuyruğunda çileli bekleyiş sürerken, tır şoförleri bir yandan da araçlarının başında göçmen nöbeti tutuyorlar.

İpsala Sınır Kapısı’nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu, gün içerisinde daha da artarak İpsala yönüne doğru 5 kilometreye kadar uzadı.

İHA muhabirine konuşan tır şoförü Nihat Bircan, Yunanistan Selanik’e yük götürdüğünü, bu sıranın bitmesinin en az iki gün süreceğini ifade etti. Bircan, ayrıca yasadışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen göçmenlerin tır kuyruklarını hedef aldıklarını söyledi.

“GECE TIRLARA BİNİYORLAR”

Bir başka tır şoförü Taner Günalp de yükünü Selanik’e götürdüğünü, buraya tır parkı yapılması gerektiğini ifade ederek, “Mültecileri buraya İstanbul plakalı araçlar bırakıp gidiyor. Gece ilerleyen saatlerde araçlarımıza biniyorlar. Buna bir çözüm bulunması gerekir” dedi.

“SABAHA KADAR MÜLTECİ BEKLİYORUZ”

İzmir’den Yunanistan’ın başkenti Atina’ya yük götürdüğünü belirten tır şoförü Kemal Gürol da dün gece saat 00.03’te İpsala sınır kapısına geldiğini söyleyerek, “Geceden bu yana 400 metre ilerledik. Sabaha kadar mülteci bekliyoruz arabamda. Bir mülteci çıksa arabam gidecek, ben gideceğim çoluk çocuk ne olacak bilmiyorum” dedi.

İpsala şehir merkezi girişindeki dönel kavşaktan başlayan tır kuyruğunda bekleyen bazı şoförler, ne zaman biteceği belli olmayan bekleyiş sırasında acıkan bazı şoförler ise dorselerinde bulunan mini mutfaklarında yemeklerini yedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Yunanlılar para ve kıyafetlerini aldığı göçmenleri borularla dövüp Türkiye’ye itti