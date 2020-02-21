ÖFKEDEN GÖZÜ DÖNEN BİR TIR ŞOFÖRÜNÜN PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜLERİ VAR SIRADA… BİR İŞ YERİNDE BAŞ ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞAN ADAM, BAŞKA BİR ŞOFÖRLE 'ARACINI NEDEN TEMİZLEMEDİN' KAVGASINA TUTUŞTU… SONUNDA TIR'INA ATLADI, KOCA ARACI MESAİ ARKADAŞLARININ ÜZERİNE SÜRDÜ! Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Tır şoforü Tır’lattı!