TIR şoföründen 150 bin euro gasp planını kardeşi yapmış

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde arızalanan TIR’ını tamirciye götüren ve çantasında 150 bin euro bulunan Abdullah Kardan kendilerini polis olarak tanıtıp para isteyen, alamadıkları için silahla yaralayan 2 kişi ile şoförün kardeşi Kamil Kar yakalandı. Olayı planladığı belirlenen kardeş ile 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen nisan ayında Çorlu Yeni Sanayi Sitesinde meydana geldi. Yurt dışından gelen TIR sürücüsü Abdullah Kar, arıza yapan aracını sabah saatlerinde sanayi sitesindeki servisin önüne çekti.

Aracının içinde servisin açılmasını bekleyen Abdullah Kar’ın yanına bir otomobille 2 kişi geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, Kardan para istedi. Üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine şüpheliler, tabanca ile Kar’a iki el ateş açtı.

Boynundan ve kolundan yaralanan Kar, aracını çalıştırıp bölgeden hızla uzaklaştı. 500 metre mesafedeki bir akaryakıt istasyonuna sığınıp buradaki kişilere yaralandığını söyleyen Kar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölge ve TIR’da geniş kapsamlı inceleme yaptı. TIR’da sürücü Abdullah Karın çantasının içinde 150 bin euro bulundu.

ŞOFÖRÜN KARDEŞİ PLANLAMIŞ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için kapsamlı çalışma başlattı. Yaklaşık 600 güvenlik kamerasında bulunan 2 bin 850 saat görüntüyü inceleyen polis, bir yandan da TIR sürücüsünün yakın çevresini takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit eden polis, olayı sürücü Abdullah Kar’ın kardeşi Kamil Kar’ın planladığını belirledi. Ağabeyi ile irtibat kuran Kamil Kar’ın yanında para bulunduğunu bilmesi üzerine takibe alarak, beraberindeki 2 kişi ile olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarla sürücünün kardeşi Kamil Kar ile birlikte Ömer Tilki, Muhammet Ece yakalanarak, gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Çorlu’da adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kamil Kar, Ömer Tilki ve Muhammet Ece, Silahla yaralama ve yağma suçlarından tutuklandı. (DHA)

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