59 F
Los Angeles
18 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemTIR’ın çarptığı anneanne ile torunu öldü

TIR’ın çarptığı anneanne ile torunu öldü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki otogar kavşağında meydana geldi. TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Demircan ile torunu Yakup Can Büyükbaş’a çarptı.

TIR şoförü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anneanne ile torununun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şoförü bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,479BeğenenlerBeğen
16,157TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,685TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States