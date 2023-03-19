TIR’ıyla sele kapılan sürücü aranıyor

Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart’ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüsüne ulaşmak için yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi çalışmalara katılıyor.

Ekipler, Baraj gölü kıyısından yaklaşık 30 metre açıkta olduğu tespit edilen tırı çıkarmak için yoğun çaba harcıyor. Sel nedeniyle baraj kıyısında oluşan balçık ve bulanık su çalışmaları güçleştiriyor. Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, tırın barajdan çıkarılabilmesi için dolgu çalışması yapılıyor.

BEŞ GÜN OLDU

Bozova Kaymakamı Akın Oruç’un koordinasyonunda süren çalışmaları şoför Emin Ergün’ün yakınları da umutla takip ediyor.

Ergün’ün dayısı Yusuf Ergün, gazetecilere, arama çalışmalarında 5. güne girildiğini anlattı.

Devletin tüm imkanlarıyla yeğenini bulmak için günlerdir yoğun emek verildiğini vurgulayan Ergün, arama çalışmalarına katılanlara teşekkür etti. (AA)