Tırnak bakımı nasıl olmalıdır?

Tırnak hastalıkları çoğu zaman sistemik hastalıkların önemli bir göstergesidir. Özellikle guatr gibi hastalıklar, vitamin eksiklikleri, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları kendini ilk bulgu olarak tırnaklarda gösterir. Tırnak bakımlarında medikal tırnak bakımları da son derece önemlidir. Kalınlaşmış tırnaklar medikal ayak bakımı ile düzeltilebilmekte, tırnak yapısına şekil verilerek tırnağın güzel ve bakımlı gözükmesi sağlanabilmektedir.