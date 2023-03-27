Tırnak yemek orucu bozar mı? Diyanet tırnak sorusunu yanıtladı…

Ramazan ayı içerisinde bazı sorular da sık sık yanıtı aranıyor. Psikolojik, stres, yalnızlık korkusu gibi nedenlerden oluşabilen tırnak yeme alışkanlığını orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. Diyanet’in fetvasında, “Oruçlu kimse tırnağını ve dudağından bir parça yutsa orucu bozulur.” şeklinde yanıt verdi.

TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet’in fetvasında, “Oruçlu kimse tırnağını ve dudağından bir parça yutsa orucu bozulur. Ağzın içinde bir parça yutsa bozulmaz. Ağız bazen bedenin içi sayılır. Bunun için oruçla kimse, tükürüğünü yutarsa orucu bozulmaz” şeklinde aktarılıyor.