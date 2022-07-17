Tırtıl istilasına karşı uyarı: Topyekun bir mücadele gerekiyor

Ayçiçeklerine ciddi anlamda zarar veren çayır tırtılına karşı uyarıda bulunan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Bu istila çok büyük. Topyekun bir mücadele gerekiyor. Uçakla ilaçlama şart” dedi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan ayçiçeklerindeki çayır tırtılı istilası, her geçen gün artarak devam ediyor. Ayçiçeklerine ciddi anlamda zarar veren çayır tırtılıyla mücadelenin topyekun bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Uçakla ilaçlama yapılmalı” dedi.

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ BAŞLADI, ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE İSTİLA DEVAM EDİYOR

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bayramın 3’üncü günü başlayan ve aralıksız bir şekilde devam eden bir çayır tırtıl istilası var. Çayır tırtılı ayçiçeklerinin yapraklarını yiyerek, ayçiçeğine zarar veriyor ve verimi ciddi anlamda düşürüyor. Tam da tozlanma zamanı; arılar çalışıyor. Yani ilaçlama yapmak için 2 seçenek var. Sabah ve öğlen saatlerinde ilaçlama yapılırsa, arılar ölür. En iyi zaman akşam saatleri.

“BU İSTİLA ÇOK BÜYÜK”

Arıları öldürmeyen ilaçlar da var. Bu istila çok büyük olduğu için biz arı dostu ilaçlarla ilaçlanmasını önerdik, hatta topyekun ilaçlamayı önerdik. Yasak olmasına rağmen bu tarz dönemlerde uçakla da ilaçlanabilir, dedik. Çünkü dronla da ilaçlamak yasak ama bugünden itibaren serbest bırakıldı. Ama uçaklar 1 metreye kadar inebiliyor.”

“ÇİFÇTİ ÇOK ZARAR ETTİ”

Çiftçinin yaşanan istiladan çok zarar ettiğini belirten Gaytancıoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Çiftçilerimizin kimi drone buluyor, kimi traktörlerle giriyor, kimi sırt pompalarıyla yapıyor ama bu topyekun bir mücadeleyi gerektirdiği için ben başından beri uçakla ilaçlanması gerektiğini savundum.

“ZARARIN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI LAZIM”

Böylece maliyetleri devlet karşılamış olurdu. Bunu maalesef sigorta karşılamıyor. Aslında bu doğal bir afet. Çiftçinin mağduriyeti var. Zaten ayçiçeği fiyatları dünyada çok yükselmişti. Çiftçi gözü gibi baktığı, Türkiye’ye çok fayda sağlayacak bir ürünü üretiyor. Bunda da zarar edecek. Bu zararın mutlaka devlet tarafından karşılanması lazım. Bunun da sigorta kapsamına alınması lazım.”

CHP’DEN BAKANLIĞA ÇAĞRI: YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ise, Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek, “Trakya’da ayçiçeği tarlaları tehdit altında. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çiftçisi; verimli arazilerimize, ayçiçek tarlalarımıza musallat olan ‘çayır tırtılı zararlısı’ ile günlerdir mücadele ediyor. Üretici yalnız, üretici çaresiz , yarın geç olabilir” ifadelerini kullandı.