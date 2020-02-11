Titiz: Diyanet işleri dinin temellerini anlatmalı – Halk için Halk Adına (10 Şubat 2020)





İdlib sorunu ve eğitimde dincileşmenin masaya yatırıldığı Halk İçin Halk Adına’da Sedef Kabaş’ın konukları, bilim ve teknoloji eski bakanı Tınaz Titiz, Emekli Amiral Türker Ertürk Ve Prof. Dr. Erhan Erkut oldu. Programda, siyasette yaşanan sürece ilişkin önemli saptamalar yer aldı. Tele1'e destek olmak için:

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