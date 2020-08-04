Tivibu'dan ağustos ayına özel yapımlar

İSTANBUL (AA) – Türk Telekom, sinema ve dizi heyecanını dijital televizyon platformu Tivibu ile ekranlara taşıyor ve farklı türlerdeki film ve dizileri ağustos ayında da izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, "Kırmızı Halı", "Seç İzle Film" ve "Seç İzle Dizi" klasörlerindeki güncel içerikleriyle öne çıkan Tivibu'da ağustos ayına özel "Hesaplaşma Zamanı", "Olanlar Oldu", "Kalbini Dinle" ve "Tehlikeli İşler" isimli klasörlerdeki farklı yapımlar izleyiciyle buluşuyor.

Tivibu'nun "Kırmızı Halı" klasörü, beyaz perdeden hemen sonra yayınlanan filmlerden oluşuyor. İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi "The Gentlemen"da, Michael Pearson, kendini bir anda entrikalar dizisi içinde buluyor.

"Kaçış Planı 3"te (Escape Plan: The Extractors), güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibi, bir kurtarma operasyonu için harekete geçiyor. "Seç İzle" klasöründe farklı türlerde birçok yapım bulunuyor. 22 Ağustos'ta yayınlanacak "Venom: Zehirli Öfke"de bir savaş izleyiciyle buluşuyor. "Meg: Derinlerdeki Dehşet"te (The Meg), tarih öncesinden kalma canavara karşı bir hayatta kalma mücadelesi yaşanıyor.

– Yerli ve yabancı yapımlar izleyiciyle buluşacak

Sinema TV kanalında 16 Ağustos saat 21.30'da ekranlara gelecek "Rampage: Büyük Yıkım"da, dev bir goril, tüm şehrin altını üstüne getirirken, her şey kontrolden çıkıyor. "Sinema Aile" kanalında, 9 Ağustos saat 20.00'de yayınlanacak "Aslan Çocuk"ta (The Lion Kid) ise Kidd Mane isimli aslan yavrusu kendisine kalacak uygun yer ararken, büyük bir macera başlıyor.

6 Ağustos'ta "Hesaplaşma Zamanı", 12 Ağustos'ta "Olanlar Oldu", 16 Ağustos'ta "Tehlikeli İşler", 19 Ağustos'ta ise "Kalbini Dinle" klasörleri Tivibu'da yer alacak. Onlarca filmin yer aldığı bu klasörlerde "Karanlık Şehir'den Felekten Bir Gece" serisine ve "Kara Bela"ya, yerli ve yabancı yapımlar izleyiciyle buluşacak.

"Seç İzle/Dizi/Yabancı Dizi" klasöründe 11'inci sezonuyla ekranlara gelen "Doctor Who"da zaman lordu tarihe yapılan müdahalelere engel olmaya çalışıyor. İlk sezonu yayınlanan SS-GB isimli seride, alternatif bir evrende İngiltere'de cinayetler araştırılıyor. İskandinav polisiyesi "Trapped" ise ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşuyor.