Tiyatro Ak'la Kara, perdelerini “online” açıyor

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak etkinliklerini durduran Kadıköy'deki Tiyatro Ak'la Kara, perdelerini tiyatroseverlere online açacak.

Tiyatro Ak'la Kara'dan yapılan açıklamada, tiyatroseverler için tüm oyunların online olarak internet üzerinden yayınlanacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Sanatseverler her yeni güne yeni bir oyunu online olarak izleyebilecek. İlk olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Levent Ünsal'ın da rol aldığı 'Patron Kim' oyununu 'https://www.tiyatroaklakara.com' internet adresinde izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.