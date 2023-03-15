TKP’den Kılıçdaroğlu için oy çağrısı

Türkiye Komünist Partisi 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. İtifak çağrısında bulundukları partilerle istenen sonuca ulaşamadıklarını belirten TKP, Milletvekili seçimlerine Sosyalist Güç Birliği ittifakıyla birlikte kendi adıyla gireceğini açıklayan TKP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU İÇİN OY ÇAĞRISI

Yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

– Milletvekili seçimlerine Türkiye’nin anti-emperyalist, laik birikimini temsil eden, yerli ve yabancı sermayeye karşı açık bir tavır alan tüm devrimci, sosyalist, komünist güçlerin bir seçim ittifakı ile girmesi gerektiğini açıklamıştır.

– Seçimlere katılma yeterliliği olan tüm sol partilerin bir seçim ittifakında bir araya gelmesi doğrultusundaki girişimler istenen sonucu ne yazık ki vermedi.

– Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan ve seçimlere katılma hakkı olan iki sol parti, sosyalist hareketin kendi ilkeleriyle bağımsız bir seçim ittifakı içinde güçlerini birleştirme çağrımızı olumlu karşılamalarına rağmen, çok farklı temelleri olan Emek ve Özgürlük İttifakı’nda kalmayı ve TKP’yi de o ittifaka çağırmayı tercih etmişlerdir.

– TKP bu tercihe elbette saygı duymakta ancak katılmamaktadır.

– Söz konusu iki parti ve seçimlere kendi adlarıyla katılmayan Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki diğer sol güçlere başarılar diliyoruz.

– Türkiye Komünist Partisi milletvekili seçimlerine bir seçim ittifakının ötesinde de anlam taşıyan Sosyalist Güç Birliği ittifakıyla birlikte kendi ad ve adaylarıyla girecektir. Partimiz 81 ilde ve bütün seçim çevrelerinde aday gösterecek, hem seçim sürecindeki propaganda ve örgütlenme çalışmalarıyla hem de alacağı oyla komünist hareketin tarihsel bir sıçrama yapması için bütün olanaklarını seferber edecektir.

– Aynı tarihte gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Komünist Partisi Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi çağrısı yapmaktadır.

– Erdoğan’ı ve AKP’yi yollayacağız ve mücadelemize devam edeceğiz.

– Kılıçdaroğlu için istediğimiz oy Millet İttifakı için ne bir destek ne bir beklenti olarak görülebilir. Bu oy Erdoğan’a karşı verilmekte ve Erdoğan’ın bir an önce gitmesine odaklanmış geniş halk kesimlerine “sizi anlıyoruz, duygunuzu paylaşıyoruz” mesajını taşımaktadır.

– Milletvekili seçimlerinde TKP’ye verilecek oylar bu anlamda hem Erdoğan sonrasındaki Türkiye’nin aynı zihniyetin başka isimlerle sürmesine olan güçlü bir itiraz hem de “biz TKP’yi sevdik ve güvendik” diyen yüz binlerce kişinin eşitliğin, refahın, bolluğun, aydınlığın, özgürlük ve adaletin hüküm sürdüğü yaşanası bir ülke için, Sosyalist bir Türkiye için güçlerini birleştirmesi anlamına gelecektir.

– Bir Daha Enkaz Altında Kalmamak için Oylar TKP’ye