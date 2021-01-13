TKYD ile Uluslararası Finans Kurumu arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) – Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) uygulamalarının iyileştirilmesine katkı sunmak amacıyla Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile iş birliği gerçekleştirdi.

TKYD'den yapılan açıklamaya göre, dernek, gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün gelişimini teşvik etmek için yatırım, danışmanlık ve varlık yönetimi hizmetleri sunan IFC'nin partnerleri arasına katıldı.

Açıklamada iş birliğine ilişkin görüşleri yer alan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, şirketin kâr ediyor olmasının hayatın sürdürülebilirliği için yeterli olmadığı bir dönemden geçtiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Artık yatırımcılar, doğru modelle yönetilen sürdürülebilir şirketleri tercih ediyor, finansal tablolar kadar finansal olmayan bilgilere ve etkin kurumsal yapılara da ilgi duyuyor. Dolayısıyla şirketlerin yatırımcıları çekmesi ve gelecekte de var olabilmesinin yolu 'başarılı bir kurumsal yönetim yapısı' oluşturabilmelerinden geçiyor. Biz de bu süreçte, ESG olarak bilinen çevresel, sosyal ve yönetim faktörlerine ilişkin uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunmak üzere IFC ile iş birliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Ünal, iş birliği kapsamında düzenleyecekleri bilgilendirici faaliyetler, eğitimler, seminerler ve yayınlarla sürdürülebilirliğin önemine yönelik farkındalık sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

IFC Türkiye ve Rusya'dan Sorumlu Ülke Yöneticisi Arnaud Dupoizat ise, imzalanan iş birliğinin sonuçlarını sabırsızlıkla beklediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"IFC'nin güncellenmiş kurumsal yönetim metodolojisi ile ürün ve kaynaklarını kullanarak, TKYD ile birlikte çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki iyi uygulamaları özel sektörde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Aynı paralelde, sürdürülebilirlik için kurumsal yönetim ana hedefiyle ESG standartları hakkında uygulama geliştirme, eğitim ve danışmanlık kapasitelerini artırmak üzere danışmanlık şirketlerini de destekleyeceğiz."