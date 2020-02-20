TL değer kaybında birinci oldu

2018 ve 2019 yıllarında gelişmekte olan ülke para birimleri içinde Arjantin Pesosu’nun ardından ABD doları karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olan Türk Lirası’nda (TL) kötü performans sürüyor.

Kamu bankalarının döviz satışı yaparak TL’yi destekleme girişimlerine ve Londra’daki döviz-TL takas (swap) piyasalarına kısıtlama getirilmesine rağmen, TL son üç ayda ABD doları karşısında yüzde 5,7 değer kaybetti.

29 Ekim 2019 ile 20 Şubat 2020 tarihleri arasında gelişmekte olan para birimleri içinde ABD doları karşısında yüzde 4,40 değer artışıyla Meksika Pesosu en iyi performans gösterirken, listede TL en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Bu dönemde dolar/TL, 5,73’ten 6,10’a yükseldi.

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TL’yi yüzde 3,8’lik kayıplar Tayland Bahtı takip etti.

TL’de son dönemdeki değer kaybında, İdlib merkezli olarak jeopolitik gerilimlerdeki artış ve Merkez Bankası’nın politika faizini hızlı şekilde indirip enflasyonun da altına çekmesi etkili oldu.

Dünyada, corona virüsü salgını kaynaklı artan endişeler nedeniyle uluslararası yatırımcıların dolar ve altın gibi güvenli limanlara yönelmesi de TL’deki değer kaybında etkili olan unsurlar arasında yer aldı.