TL değer kaybında dünya birincisi

TL, 2021 yılında dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Dolar karşısında TL’nin yüzde 44.35’lik kayıpla ilk sırada olduğu listede, Arjantin pesosu yüzde 18.10’luk kayıpla ikinci oldu. Şili pesosu, yüzde 16.50’lik kayıpla yılı üçüncü sırada tamamladı. 2021 yılında pek çok yatırımcı, tasarruflarını eriyen liraya karşı korumak amacıyla altın, döviz, borsa ve kripto para gibi araçlara yöneldi. TL’de reel getiriler ekside kaldı. 2021 başında 12 ay vadeli mevduat hesabına para yatıran bir yatırımcının paranın miktarına göre yıllık kazancı yüzde 14 ve 16 arasında oldu. 31 Aralık kurlarına göre, parasını dolara yatıran bir yatırımcı ise %77, Euro’ya yatıran bir yatırımcı yüzde 66 getiri kazandı. İngiliz sterlininin getirisi %74 oldu.

YATIRIMCI REKORU

2021’de Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı rekor kırdı. BIST 100’deki yıllık getiri yüzde 26.5 civarında oldu. 31 Aralık itibarıyla 2 bin 45 seviyesinde olan BIST 30’daki yıllık getiri ise yüzde 25 oldu. Yatırımcıların en çok yöneldiği yatırım araçlarından biri de güvenli liman altın oldu. 31 Aralık tarihinde 770 seviyesinde işlem gören altında yıllık getiri yüzde 70’e ulaştı.

Bitcoin, TL karşısında 1 yılda %180 kazandırdı

2021 yılında yatırımcıların en çok yöneldiği yatırım araçlarından birisi de kripto paralar oldu. Dünyada en çok ilgi gören para Bitcoin, 2021 mayıs ve ekim aylarında büyük çıkış yakaladı. 69 bin dolarla tarihi zirvesini gören Bitcoin yılın son gününde 48 bin dolar seviyelerinde işlem gördü. Bitcoin’in TL karşısındaki yıllık kazancı yüzde 180 civarında oldu.

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