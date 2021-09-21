TL değer kaybında liderliği kimseye bırakmadı

Piyasalar kritik haftaya girerken, dolar 8.7246 lirayı, Euro 10.2212 lirayı gördü. TL ay başından bu yana yüzde 4.3 düşüşle dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Döviz kurlarında ABD Merkez Bankası’nın (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları nedeniyle yükseliş hızlandı. Dolar 8.7246 liraya ulaşarak temmuz sonrası zirveyi gördü. Euro ise 10.2212 lirayı gördü. FED’in şahin açıklamalar yapmasının beklendiği toplantı öncesi ABD Dolar Endeksi 93.44’e kadar çıkarak son bir ayın zirvesinde seyretti. Dolar güç kazanırken, tüm gelişen ülke paraları değer kaybediyor ancak en güçsüz yine TL oldu. Türk Lirası eylül ayında % 4.30 düşüşle dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olurken, erimenin sürmesinden endişe ediliyor. Gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki eylül performansında TL’yi % 3.07 değer kaybı ile Polonya Zlotisi, % 2.95 değer kaybıyla Tayland Bahtı takip ediyor.

İKİ ÜLKE DEĞER KAZANDI

Gelişen ülkeler arasında sadece Endonezya Rupisi (0.28) ve Tayvan Doları’nın (0.05) eylül ayı başından bugüne dolara karşı değer kazandığı görülüyor. Kur tarafında son dönem yükseliş, piyasalarda daha önce yaşanabileceği fiyatlanan, FED tarafından 120 milyar dolarlık varlık alımlarında olası azaltma sürecine gitme süreci ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 8 Eylül’deki enflasyon hedefi için çekirdek enflasyonun hedeflemede baz alınabileceği yönünde açıklamalarının denk gelmesi ile başlamıştı. Kavcıoğlu, konuşmasında para politikası duruşunun enflasyondaki düşüşü sağlayacak sıkılıkta olduğunu ifade etmişti.

İster manşet ister çekirdek eylül verilerini bekleyecek

Merkez Bankası (TCMB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun zamandır istediği faiz indirimi için zemin hazırlamaya başlarken çoğu analist, bankanın enflasyondaki yükselişi dikkate alarak tetiği bu ay çekmeyeceğine inanıyor.

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, TCMB’nin ister manşet isterse çekirdek enflasyon takibi yapılsın, bir patika oluşması için en az iki aylık gerçekleşmelerin izleneceğini belirterek, eylül ayı enflasyon verilerinin beklenilebileceğini söyledi.

Ülke risk primi kritik eşiği aştı

Türkiye’nin kredi iflas temerrüt riskini gösteren 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yükselen tansiyonun etkisi ile 420 puana kadara çıktı. CDS’lerde görülen yükseliş ve dolar endeksindeki artış TL’yi baskı altında bırakıyor. Piyasalar, önce 21-22 Eylül tarihindeki FED toplantısından sonra, 23 Eylül’de yapılacak TCMB toplantısını yakından izleyecek.