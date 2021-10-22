TL dolar karşısında eriyor: 9,50 de aşıldı

Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona rağmen sert faiz indirimlerine gitmesiyle 9,54’e ulaşarak rekor tazeledi. Euro/TL’de de 11,10’luk yeni zirve görüldü.

Sozcu.com.tr

Enflasyondaki artışa rağmen Merkez Bankası’nın (TCMB) sert faiz indirimlerine devam etmesiyle TL’deki değer kaybı hızlandı.

Dün TCMB’nin politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya çekmesi üzerine 9,28’den 9,48’e yükselen dolar/TL, gece saatlerinde 9,54 ile rekor tazeledi.

Dün 11 seviyesi aşılan euro/TL’de de 11,10 seviyesi görüldü.

Uzmanlar ayrıca, dolar/TL’de yıl sonuna kadar 10 seviyesinin de görülebileceğini belirtiyor.

DOLAR ŞUBATTA 6,89, EYLÜL BAŞINDA 8,27 İDİ

TCMB’nin “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözünden çark etmesinin hemen öncesinde eylül başında dolar kuru 8,30’un altındaydı. Şubat ayında kur 6,89’a kadar gerilemişti.

Enflasyonun yüzde 20’ye yükselmesine rağmen TCMB’nin faizi yüzde 19’dan yüzde 16’ya çekerek 300 baz puanlık faiz indirimine gitmesi, TL’de rekor değer kaybını da beraberinde getirdi.

TL DEĞER KAYBINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

TL, 2021 yılında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda bulunuyor.

Sene başından bu yana TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 20’yi aştı.

ENFLASYONA RAĞMEN FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM

TCMB’nin faiz indirimlerine önümüzdeki ay devam etmesi, bununla birlikte döviz kurları ve enflasyondaki artışın da sürmesi bekleniyor.

Uzmanlar, TCMB’nin faiz indiriminin ekonomik değil siyasi gerekçelerle yapıldığına işaret ediyor.

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